Росіяни вночі атакували Одеську область: є влучання в об'єкт інфраструктури

Російські терористи в ніч на 3 листопада вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок чого є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його совами, сили ППО у небу над областю знищили два дрони Shahed-131/136.

Однак є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано.

Обстріл України

Ввечері 2 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря. Вибухи лунали в Харкові та Кропивницькому.

Зокрема, в ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.

Російські окупанти атакували Україну 40 дронами-камікадзе Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Крім того, РФ запустила ракету Х-59 з окупованої Херсонської області.

Нашим силам ППО вдалося знищити 24 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.