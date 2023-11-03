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Россияне ночью атаковали Одесскую область: есть попадание в объект инфраструктуры

Одесская область, Пятница 03 ноября 2023 08:20
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Россияне ночью атаковали Одесскую область: есть попадание в объект инфраструктуры Фото: россияне ночью дронами атаковали Одесскую область, есть попадание в объект инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в ночь на 3 ноября в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате чего есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По его совам, силы ПВО в небе над областью уничтожили два дрона Shahed-131/136.

Однако есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы.

Обстрел Украины

Вечером 2 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха. Взрывы звучали в Харькове и Кропивницком.

В частности, в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронов типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.

Российские оккупанты атаковали Украину 40 дронами-камикадзе Shahed-136/131 из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме того, РФ запустила ракету Х-59 из оккупированной Херсонской области.

Нашим силам ПВО удалось уничтожить 24 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

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