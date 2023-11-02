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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Харків, Четвер 02 листопада 2023 21:15
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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 2 листопада, увечері місцеві мешканці почули вибухи. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

Правоохоронці закликають мешканців міста пройти в укриття та дотримуватись правил безпеки. При цьому про влучання по інфраструктурі Харкова чи поранених просять повідомляти на спецлінію 102.

Також поліція закликає не публікувати фото та відео "прильотів" у соціальних мережах.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили попереджали про те, що у Харківській області зафіксували російські ударні дрони.

Оновлено 21:25

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов подякував силам протиповітряної оборони.

Він закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу ППО.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, окупанти вдарили по пожежній частині під Ізюмом. Люди під час атаки не постраждали.

При цьому 27 жовтня росіяни обстріляли село Кондрашівка Куп'янського району Харківської області. Поранення отримала мирна мешканка.

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