РФ вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини: спалахнули пожежі

У ніч на сьогодні російські війська продовжили атаки на критичну інфраструктуру Житомирської області. Під ударами опинилися декілька об’єктів у Коростенському та Звягельському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську ОВА.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

На місцях влучань працюють рятувальники, які займаються локалізацією та ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок обстрілів. Паралельно спеціальні служби обстежують територію для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та наслідків атаки уточнюється.

Обстріл Києва 13 січня

У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Київ та низку інших регіонів України, застосовуючи ракети різних типів і ударні безпілотники.

Близько другої години ночі по столиці було завдано удару балістичними ракетами - у місті лунали вибухи. Під ранок Київ знову опинився під ракетною атакою. Через нічні обстріли у Києві та Бучанському районі Київської області наразі діють аварійні відключення світла.

Під обстрілами цієї ночі також перебували Харків, Одеса та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.