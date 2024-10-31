Росіяни вночі атакували Краматорськ та Слов'янськ: стали відомі наслідки

Обстріли Краматорська та Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Зокрема, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.

Крім того, 2 жовтня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Удар припав на готель, одна людина була поранена.

Додамо, що в ніч на 31 жовтня РФ запустила по Україні 43 дрони та 12 ракет. Зокрема, окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 Краматорськом з Ростовської області. ППО збила дві ракети Х-59/69 у Одеській області та 17 дронів.

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