Россияне ночью атаковали Краматорск и Славянск: стали известны последствия

В ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ГВА Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы ГВА Славянска Вадима Ляха.
Ночью оккупанты нанесли удар по Краматорску, в частности, по промышленной зоне.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия российского террора", - отметил глава ГВА Александр Гончаренко.
Сегодня ночью было громко и в Славянске.
"Недоброе утро в Славянске в последний день октября. Сегодня ночью снова было громко", - рассказал глава ГВА Вадим Лях.
В частности, по его данным, "прилет" произошел в админздание "Донрыбкомбината", в поселке Мирном.
"Повреждены также близлежащие дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил он.
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