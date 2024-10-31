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Россияне ночью атаковали Краматорск и Славянск: стали известны последствия

Фото: россияне атаковали Краматорск и Славянск 31 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ГВА Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы ГВА Славянска Вадима Ляха.

Краматорск

Ночью оккупанты нанесли удар по Краматорску, в частности, по промышленной зоне.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия российского террора", - отметил глава ГВА Александр Гончаренко.

Славянск

Сегодня ночью было громко и в Славянске.

"Недоброе утро в Славянске в последний день октября. Сегодня ночью снова было громко", - рассказал глава ГВА Вадим Лях.

В частности, по его данным, "прилет" произошел в админздание "Донрыбкомбината", в поселке Мирном.

"Повреждены также близлежащие дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил он.

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КраматорскДонецкая область