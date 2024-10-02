Окупанти вдарили по готелю у Слов'янську: є поранений (фото)

Вранці 2 жовтня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Удар припав на готель, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Сьогодні, біля 5:00, місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель у районі Молочар. На жаль, поранено одну людину", - розповів він.. Також, за словами Ляха, постраждали приватні будинки. Наслідки обстрілу Слов'янська 2 жовтня (facebook.com/Vadymlyakh)