Окупанти зранку атакували Краматорськ: пошкоджено пожежну частину (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав", - додали у ДСНС.

Так, цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.

"Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Краматорська

Російські війська день у день обстрілюють Донецьку область. Під удар часто потрапляє і Краматорськ.

Наприклад, буквально 5 жовтня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. У місті почалися проблеми із електрикою. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапила промислова зона і не лише. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 10 серпня РФ обстріляла Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще кілька були поранені. Тоді росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Росіяни обстріляли зі "Смерчу" Краматорськ і 11 серпня. Тоді постраждали щонайменше 5 людей.

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