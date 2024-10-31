Росія вночі запустила 43 дрони та більше десятка ракет: скільки збила ППО

У ніч на 31 жовтня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергового обстрілу України. Терористи запустили 43 безпілотних літальних апарати (БпЛА) та 12 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як пишуть Повітряні сили, росіяни під час обстрілу атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області. Тоді ж ворог випустив:

дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із території тимчасово окупованого Криму;

вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Зокрема терористи запустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

З напрямків російського Курська та Орелу було запущено 43 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотники невстановленого типу.

До відбиття повітряної атаки залучилась:

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей.

Станом на 08:00 підтверджено збиття:

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 в Одеській області;

17 БпЛА;

"23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється", - додають Повітряні сили.

Обстріли України

Від початку широкомасштабної агресії з боку Росії щоденні обстріли українських міст і сіл стали постійною загрозою для мирного населення, що призводить до значних руйнувань. Російська армія використовує різноманітні види озброєнь: від ракет і керованих авіаційних бомб до дронів-камікадзе, зокрема іранського виробництва. Останнім часом відчутно зросла кількість нічних атак із застосуванням дронів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко зазначає, що Росія може знову розпочати масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру країни вже найближчим часом.