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Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження

Фото: росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 5 квітня, російські терористи атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Вночі  росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, пошкоджено частину  обладнання. Знеструмлення споживачів не було", - пише "Укренерго". 

Ситуація зі світлом 

В Харківській області з 05:40 діють графіки погодинних відключень. У Харкові з 6 ранку застосовані аварійні відключення через технологічну аварію в мережах обленерго. Станом на ранок в області знеструмлено близько 550 тисяч споживачів. Також частково зупинена робота електротранспорту. 

Зокрема ліміти споживання для промислових споживачів діють й у Криворіжжі. 

Нічна атака на Україну 5 квітня 

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України: 

  • 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400; 
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М"; 
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed. 

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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