Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження

Цієї ночі, 5 квітня, російські терористи атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, пошкоджено частину обладнання. Знеструмлення споживачів не було", - пише "Укренерго".
Ситуація зі світлом
В Харківській області з 05:40 діють графіки погодинних відключень. У Харкові з 6 ранку застосовані аварійні відключення через технологічну аварію в мережах обленерго. Станом на ранок в області знеструмлено близько 550 тисяч споживачів. Також частково зупинена робота електротранспорту.
Зокрема ліміти споживання для промислових споживачів діють й у Криворіжжі.
У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.