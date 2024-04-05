Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, есть повреждения

Этой ночью, 5 апреля, российские террористы атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования. Обесточивания потребителей не было", - пишет "Укрэнерго".
Ситуация со светом
В Харьковской области с 05:40 действуют графики почасовых отключений. В Харькове с 6 утра применены аварийные отключения из-за технологической аварии в сетях облэнерго. По состоянию на утро в области обесточены около 550 тысяч потребителей. Также частично остановлена работа электротранспорта.
В частности лимиты потребления для промышленных потребителей действуют и в Криворожье.
В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:
В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.