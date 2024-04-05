Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, есть повреждения

"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования. Обесточивания потребителей не было", - пишет "Укрэнерго".

Ситуация со светом

В Харьковской области с 05:40 действуют графики почасовых отключений. В Харькове с 6 утра применены аварийные отключения из-за технологической аварии в сетях облэнерго. По состоянию на утро в области обесточены около 550 тысяч потребителей. Также частично остановлена работа электротранспорта.

В частности лимиты потребления для промышленных потребителей действуют и в Криворожье.

Ночная атака на Украину 5 апреля

В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:

2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

13 ударных БпЛА типа Shahed.

В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.