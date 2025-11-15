Росіяни вночі атакували Дніпро та область: виникли пожежі, є постраждалий

Атака на Дніпро

Нагадаємо, цієї ночі, 15 листопада, у Дніпрі повідомляли про вибухи після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу дронів.

А ввечері 14 листопада у всіх регіонах України ввечері оголошували повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К - носій аеробалістичних ракет "Кинджал".

Ворог запустив ракети через Сумську область та Чернігівську, курсом на Київщину, далі траєкторія польоту змінилась в бік Старокостянтинова. Близько 21:30 на Хмельниччині пролунали вибухи.