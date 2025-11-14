В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К: були пуски ракет

У всіх регіонах України сьогодні, 14 листопада, ввечері оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 21:30 на Хмельниччині пролунали вибухи.

Військові уточнили, що ракети пролетіли на північ від Києва, вони тримають курс на Старокостянтинів.

При цьому там уточнили, що в Сумській області зафіксували швидкісні цілі, вони летять повз Чернігівську область курсом на Київську область.

"Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - зазначили в Повітряних силах.

Атаки "Кинджалами"

Нагадаємо, в Україні під час зльоту російських МіГ-31К оголошують повітряну тривогу в усіх сферах, оскільки такий винищувач може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Радіус дії таких ракет, за даними російських джерел, становить до 2 тисяч кілометрів.

Російські окупанти використали для удару по Україні такі ракети під час масованої атаки у ніч проти 14 листопада.

Спочатку моніторингові канали повідомили про зліт чотирьох МіГ-31К і потім було зафіксовано пуски.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час нічного удару ворог використав три аеробалістичні ракети "Кинджал". Їх запускали із Рязанської області.

Українським захисникам вдалося збити два "Кинджали".