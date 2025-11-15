Россияне ночью атаковали Днепр и область: возникли пожары, есть пострадавший

Атака на Днепр

Напомним, этой ночью, 15 ноября, в Днепре сообщали о взрывах после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе дронов.

А вечером 14 ноября во всех регионах Украины вечером объявляли воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К - носитель аэробаллистических ракет "Кинжал".

Враг запустил ракеты через Сумскую область и Черниговскую, курсом на Киевщину, далее траектория полета изменилась в сторону Староконстантинова. Около 21:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы.