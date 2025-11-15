У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони

У Дніпрі чути звуки вибухів вночі 15 листопада після того, як опісля першої ночі Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - написало видання в Telegram.

Військові ПС перед цим попереджали про загрозу дронів східніше Дніпра, курсом на північ, про що мова йшла у повідомленні о 01:01.

Також українські захисники з Повітряних Сил сповіщали про загрозу безпілотників, які направлялись зі сходу на південь Дніпра - повідомлення було зафіксоване о 01:10.