У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони

Субота 15 листопада 2025 01:39
У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони Фото: місто попереджали про загрозу БпЛА (Facebook ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

У Дніпрі чути звуки вибухів вночі 15 листопада після того, як опісля першої ночі Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - написало видання в Telegram.

Військові ПС перед цим попереджали про загрозу дронів східніше Дніпра, курсом на північ, про що мова йшла у повідомленні о 01:01.

Також українські захисники з Повітряних Сил сповіщали про загрозу безпілотників, які направлялись зі сходу на південь Дніпра - повідомлення було зафіксоване о 01:10.

Зазначимо, що карта повітряних тривог станом на 01:00 виглядала так. Червоним виділені регіони, в яких була активна повітряна тривога, а саме йдеться про: Сумську, Чернігівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську області.У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони Фото: південь, схід та північний-схід під загрозою дронів (t.me/alarmua)

Інформація про останні тривоги та обстріли

Нагадаємо, у всіх регіонах України ввечері 14 листопада оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К - носій аеробалістичних ракет "Кинджал".

Ворог запустив ракети через Сумську область та Чернігівську, курсом на Київщину, далі траєкторія польоту змінилась в бік Старокостянтинова. Близько 21:30 на Хмельниччині пролунали вибухи.

В Україні під час зльоту російських МіГ-31К оголошують повітряну тривогу в усіх сферах, оскільки такий винищувач може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Радіус дії таких ракет, за даними російських джерел, становить до 2 тисяч кілометрів.

Як відомо, добу тому РФ влаштувала справжній нічний терор жителям Києва та України. Окупанти запустили кілька типів ракет та бойових безпілотників, в результаті масованої атаки - численні пошкодження та жертви.

