Россияне ночью атаковали Днепр и область: возникли пожары, есть пострадавший

Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Фото: последствия атаки россиян на Днепр и область (t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам главы ОВА, вечером и в течение ночи силы ПВО сбили в Днепропетровской области 16 беспилотников.

В Синельниковском районе под ударом были Роздорская и Покровская громады. Россияне атаковали дронами, пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры, частные дома.

В результате обстрела погиб 65-летний мужчина. Загорелись здание, которое не эксплуатировалось, и машина. Также побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто.

Также враг атаковал дронами Никопольский район, обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Мировская громады.

"Ночью враг направил беспилотники на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродованное авто", - сообщил Гайваненко.

Атака на Днепр

Напомним, этой ночью, 15 ноября, в Днепре сообщали о взрывах после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе дронов.

А вечером 14 ноября во всех регионах Украины вечером объявляли воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К - носитель аэробаллистических ракет "Кинжал".

Враг запустил ракеты через Сумскую область и Черниговскую, курсом на Киевщину, далее траектория полета изменилась в сторону Староконстантинова. Около 21:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы.