UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни вночі атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині

Фото: РФ атакувала чотири енергетичні об'єкти на Одещині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала енергетичні об'єкти в Одеській області вночі 31 серпня. Окупанти вдарили по чотирьох об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - йдеться у  повідомленні.

Енергетики зазначили, що як тільки отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

 

Удар по Одеській області

Цієї ночі армія РФ атакувала дронами Одеську область. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Ворожі дрони залишили без світла 29 тисяч абонентів у Чорноморську.

В деяких локаціях у місті спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС показали наслідки удару по Одеській області. Одна людина постраждала.

Загалом в ніч на 31 серпня росіяни випустили по Україні 142 дрони. Сили ППО знешкодили 126 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесаВійна в УкраїніАтака дронівВідключеня світла