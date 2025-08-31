Росіяни вночі атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині

Удар по Одеській області

Цієї ночі армія РФ атакувала дронами Одеську область. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Ворожі дрони залишили без світла 29 тисяч абонентів у Чорноморську.

В деяких локаціях у місті спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС показали наслідки удару по Одеській області. Одна людина постраждала.

Загалом в ніч на 31 серпня росіяни випустили по Україні 142 дрони. Сили ППО знешкодили 126 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.