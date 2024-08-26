Росіяни влучили по дачному кооперативу у передмісті Дніпра: є загиблий
Під час сьогоднішній масованої атаки по Україні росіяни влучили по дачному кооперативу у Дніпровському районі. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Один чоловік, 1955 року народження, загинув внаслідок російської атаки.
Зазначається, що іншого чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати.
Повідомляється, що повністю зруйновано було 2 дачні будинки. Росіяни пошкодили ще 4 домівки та господарчу споруду.
Фото: наслідки осбтрілу РФ у Дніпровському районі 26 серпня (t.me mvs_ukraine)
Масований російський обстріл України 26 серпня
Росіяни почали обстрілювати територію України ще вночі, однак вранці ця атака стала ще масштабнішою. Під ударом опинилися 15 областей. У Луцьку окупанти влучили у житловий будинок.
Цілилися росіяни також в енергетичні об'єкти України, внаслідок чого у Київській та інших областях були введені екстрені відключення світла.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що наразі ситуація складна, а наслідки атак уточнюються. Також через знеструмлення поїздів, УЗ повідомляла про можливі затримки рейсів.
Детальніше про екстрені графіки відключення світла - в статті РБК-Україна.
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