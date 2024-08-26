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Росіяни влучили по дачному кооперативу у передмісті Дніпра: є загиблий

Понеділок 26 серпня 2024 11:43
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Росіяни влучили по дачному кооперативу у передмісті Дніпра: є загиблий Фото: наслідки ворожого обстрілу у Дніпровському районі (t.me mvs_ukraine)
Автор: Ніна Єланська

Під час сьогоднішній масованої атаки по Україні росіяни влучили по дачному кооперативу у Дніпровському районі. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Один чоловік, 1955 року народження, загинув внаслідок російської атаки.

Зазначається, що іншого чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати.

Повідомляється, що повністю зруйновано було 2 дачні будинки. Росіяни пошкодили ще 4 домівки та господарчу споруду.

Фото: наслідки осбтрілу РФ у Дніпровському районі 26 серпня (t.me mvs_ukraine)

Масований російський обстріл України 26 серпня

Росіяни почали обстрілювати територію України ще вночі, однак вранці ця атака стала ще масштабнішою. Під ударом опинилися 15 областей. У Луцьку окупанти влучили у житловий будинок.

Цілилися росіяни також в енергетичні об'єкти України, внаслідок чого у Київській та інших областях були введені екстрені відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що наразі ситуація складна, а наслідки атак уточнюються. Також через знеструмлення поїздів, УЗ повідомляла про можливі затримки рейсів.

Детальніше про екстрені графіки відключення світла - в статті РБК-Україна.

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