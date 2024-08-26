У Луцьку сталося влучання у житлові будинки та обʼєкт інфраструктури, є жертви

У Луцьку сталося влучання у багатоповерхові житлові будинки та інфраструктурний обʼєкт. Внаслідок атаки на місто є загиблий та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), допис міського голови Луцька Ігоря Поліщука та допис голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.

Близько 8:30 ранку понеділка, 26 серпня, сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів Луцька.

Внаслідок цієї було пошкоджено будівлю і майно громадян.

Рятувальники змогли оперативно ліквідувати наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі, яка зазнала повітряної атаки.

Також близько 10:00 внаслідок російської атаки було пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. Тоді одна людина отримала поранення.

Крім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.

Фото: У Луцьку сталося влучання у житлові будинки (t.me/dsns_telegram)