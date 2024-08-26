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"Ситуація складна": міністр енергетики про відключення світла через ракетний удар

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 10:08
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"Ситуація складна": міністр енергетики про відключення світла через ракетний удар Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація в енергетиці Україні через ракетний обстріл 26 серпня з боку Росії залишається складною. Наслідки уточнюються.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла", написав він.

Галущенко повідомив, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

"Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - додав міністр.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в області, у зв'язку з чим у регіоні виникли проблеми зі світлом.

Через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.

"Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".

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Ракети Відключеня світла
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