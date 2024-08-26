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Россияне попали по дачному кооперативу в пригороде Днепра: есть погибший

Понедельник 26 августа 2024 11:43
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Россияне попали по дачному кооперативу в пригороде Днепра: есть погибший Фото: последствия вражеских обстрелов в Днепровском районе (t.me mvs_ukraine)
Автор: Нина Еланская

Во время массированной атаки по Украине россияне попали по дачному кооперативу в Днепровском районе. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.

Сообщается, что полностью разрушено было 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.

Фото: последствия осбтрила РФ в Днепровском районе 26 августа (t.me mvs_ukraine)

Массированный российский обстрел Украины 26 августа

Россияне начали обстреливать территорию Украины еще ночью, однако утром эта атака стала еще более масштабной. Под ударом оказались 15 областей . В Луцке оккупанты попали в жилой дом.

Целились россияне также в энергетические объекты Украины, в результате чего в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются. Также из-за обесточивания поездов УЗ сообщала о возможных задержках рейсов.

Подробнее об экстренных графиках отключения света - в статье РБК-Украина.

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