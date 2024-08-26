Россияне попали по дачному кооперативу в пригороде Днепра: есть погибший
Во время массированной атаки по Украине россияне попали по дачному кооперативу в Днепровском районе. Известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .
Один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.
Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.
Сообщается, что полностью разрушено было 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.
Фото: последствия осбтрила РФ в Днепровском районе 26 августа (t.me mvs_ukraine)
Массированный российский обстрел Украины 26 августа
Россияне начали обстреливать территорию Украины еще ночью, однако утром эта атака стала еще более масштабной. Под ударом оказались 15 областей . В Луцке оккупанты попали в жилой дом.
Целились россияне также в энергетические объекты Украины, в результате чего в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются. Также из-за обесточивания поездов УЗ сообщала о возможных задержках рейсов.
Подробнее об экстренных графиках отключения света - в статье РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .