В областях України почали вводити графіки відключень світла через удар по енергетиці
В Україні через масований ракетний удар по енергетиці 26 серпня ввели аварійні відключення. Зараз в областях починають діяти графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з регіонів.
Зокрема, як повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
- 1 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 2 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 3 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 4 черга: 14-16, 18-20, 22-23
- 5 черга: 14-16, 18-20, 22-23
- 6 черга: 14-16, 18-20, 22-23
Крім того, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що відповідно до команди НЕК "Укренерго", у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Години без світла:
- 11:00-12:00 5 та 6 черги
- 12:00-13:00 5 та 6 черги
- 13:00-14:00 1 та 2 черги
- 14:00-15:00 1 та 2 черги
- 15:00-16:00 3 та 4 черги
- 16:00-17:00 3 та 4 черги
- 17:00-18:00 5 та 6 черги
- 18:00-19:00 5 та 6 черги
- 19:00-20:00 1 та 2 черги
- 20:00-21:00 1 та 2 черги
- 21:00-22:00 3 та 4 черги
- 22:00-23:00 3 та 4 черги
- 23:00-24:00 5 та 6 черги
Крім того, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що до 11:00 без електропостачання в Чернігівській області перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень.
"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", - написав він.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.
"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.
Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетиці Україні через ракетний обстріл 26 серпня з боку Росії залишається складною. За його словами, наслідки уточнюються.