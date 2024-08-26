В областях України почали вводити графіки відключень світла через удар по енергетиці

В Україні через масований ракетний удар по енергетиці 26 серпня ввели аварійні відключення. Зараз в областях починають діяти графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з регіонів.

Зокрема, як повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

1 черга: 12-14, 16-18, 20-22

2 черга: 12-14, 16-18, 20-22

3 черга: 12-14, 16-18, 20-22

4 черга: 14-16, 18-20, 22-23

5 черга: 14-16, 18-20, 22-23

6 черга: 14-16, 18-20, 22-23

Крім того, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що відповідно до команди НЕК "Укренерго", у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Години без світла:

11:00-12:00 5 та 6 черги

12:00-13:00 5 та 6 черги

13:00-14:00 1 та 2 черги

14:00-15:00 1 та 2 черги

15:00-16:00 3 та 4 черги

16:00-17:00 3 та 4 черги

17:00-18:00 5 та 6 черги

18:00-19:00 5 та 6 черги

19:00-20:00 1 та 2 черги

20:00-21:00 1 та 2 черги

21:00-22:00 3 та 4 черги

22:00-23:00 3 та 4 черги

23:00-24:00 5 та 6 черги

Крім того, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що до 11:00 без електропостачання в Чернігівській області перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень.

"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", - написав він.