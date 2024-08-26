ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В областях України почали вводити графіки відключень світла через удар по енергетиці

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 11:32
UA EN RU
В областях України почали вводити графіки відключень світла через удар по енергетиці Фото: Графіки відключень світла вводять 26 серпня через ракетний удар (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні через масований ракетний удар по енергетиці 26 серпня ввели аварійні відключення. Зараз в областях починають діяти графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з регіонів.

Зокрема, як повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

  • 1 черга: 12-14, 16-18, 20-22
  • 2 черга: 12-14, 16-18, 20-22
  • 3 черга: 12-14, 16-18, 20-22
  • 4 черга: 14-16, 18-20, 22-23
  • 5 черга: 14-16, 18-20, 22-23
  • 6 черга: 14-16, 18-20, 22-23

Крім того, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що відповідно до команди НЕК "Укренерго", у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Години без світла:

  • 11:00-12:00 5 та 6 черги
  • 12:00-13:00 5 та 6 черги
  • 13:00-14:00 1 та 2 черги
  • 14:00-15:00 1 та 2 черги
  • 15:00-16:00 3 та 4 черги
  • 16:00-17:00 3 та 4 черги
  • 17:00-18:00 5 та 6 черги
  • 18:00-19:00 5 та 6 черги
  • 19:00-20:00 1 та 2 черги
  • 20:00-21:00 1 та 2 черги
  • 21:00-22:00 3 та 4 черги
  • 22:00-23:00 3 та 4 черги
  • 23:00-24:00 5 та 6 черги

Крім того, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що до 11:00 без електропостачання в Чернігівській області перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень.

"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", - написав він.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетиці Україні через ракетний обстріл 26 серпня з боку Росії залишається складною. За його словами, наслідки уточнюються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла
NEWS
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна