Росіяни влаштували засідку під Торецьком, є загиблі: Зеленський обіцяє помсту

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито мало б тривати 30 годин, від вчора до ранку понеділка.

Проте, як виявилось, попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися.

Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка, а також були атаковані кілька населених пунктів в області. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли, що не припиняються на сході країни.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас, як сьогодні повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські військові продовжують активно діяти на Покровському напрямку. детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту, можна дізнатись у звіті Генштабу.

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