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Россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие: Зеленский обещает месть

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

На Торецком направлении российские войска устроили засаду на украинских защитников. В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент заявил, что на Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду, в результате чего есть погибшие.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие", - пояснил глава Украины.

По его словам, ответственные за это нападение оккупанты обязательно будут уничтожены.

"Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", - сказал он.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы длиться 30 часов, со вчерашнего дня до утра понедельника.

Однако, как оказалось, несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились.

В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка, а также были атакованы несколько населенных пунктов в области. А руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил об обстрелах, которые не прекращаются на востоке страны.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, как сегодня сообщил Генеральный штаб ВСУ, российские военные продолжают активно действовать на Покровском направлении. Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта, можно узнать в отчете Генштаба.

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Владимир ЗеленскийТорецкВойна России против УкраиныОккупанты