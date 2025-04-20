Россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие: Зеленский обещает месть

"Пасхальное перемирие" Путина
Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы длиться 30 часов, со вчерашнего дня до утра понедельника.
Однако, как оказалось, несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились.
В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка, а также были атакованы несколько населенных пунктов в области. А руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил об обстрелах, которые не прекращаются на востоке страны.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время, как сегодня сообщил Генеральный штаб ВСУ, российские военные продолжают активно действовать на Покровском направлении. Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта, можно узнать в отчете Генштаба.
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