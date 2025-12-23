Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", - зазначили у компанії.

Повідомляється, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Удар РФ по енергетиці

За даними Міненерго, внаслідок нічної атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.