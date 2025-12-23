Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК

Росіяни сьогодні вночі, 23 грудня, атакували теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок обстрілів постраждало обладнання ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", - зазначили у компанії.
Повідомляється, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.
За даними Міненерго, внаслідок нічної атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, російські війська вночі здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Відомо, що ворог застосував більше 600 дронів та десятки ракет.
У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Крім того, внаслідок атаки російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури у Шостці на Сумщині. Значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.
Під ворожий обстріл потрапила і Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.