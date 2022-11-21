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Росіяни вивозять жителів Біловодська до Луганська, - ОВА

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Луганська область, Понеділок 21 листопада 2022 09:18
Росіяни вивозять жителів Біловодська до Луганська, - ОВА Ілюстративне фото: росіяни вивозять жителів Біловодська до Луганська (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують переселяти місцевих жителів Луганської області. Так, мешканців Біловодська вивезли до Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Російські ЗМІ повідомляють, що найгірша ситуація з окупованих у цьому році міст склалася у Лисичанську нібито через те, що його захопили останнім. При цьому вони не кажуть, що останнім - це на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєвєродонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська. Так, минуло вже більше чотирьох місяців, а в місті не зроблено практично нічого, крім роздачі дров у багатоповерхівки. Люди зустріли морози зовсім без комунікацій.

Також повідомляється, що обладнання з шахт Довжанська вивозять до Красноярського краю РФ. Там вже готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська".

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою, адже окупанти давно укріпилися на цьому напрямку за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.

При цьому росіяни стають більш вразливими у районі Сватового.

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