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Россияне вывозят жителей Беловодска в Луганск, - ОВА

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Луганская область, Понедельник 21 ноября 2022 09:18
Россияне вывозят жителей Беловодска в Луганск, - ОВА Иллюстративное фото: россияне вывозят жителей Беловодска в Луганск (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают переселять местных жителей Луганской области. Так, жителей Беловодска вывезли в Луганск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Российские СМИ сообщают, что худшая ситуация из оккупированных в этом году городов сложилась в Лисичанске якобы из-за того, что его захватили последним. При этом они не говорят, что последним - это на несколько дней позже почти полностью разрушенного Северодонецка, в отличие от более уцелевшего Лисичанска. Так, прошло уже больше четырех месяцев, а в городе не сделано практически ничего, кроме раздачи дров в многоэтажки. Люди встретили морозы совсем без коммуникаций.

Также сообщается, что оборудование из Должанских шахт вывозят в Красноярский край РФ. Там уже готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская".

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, ведь оккупанты давно укрепились на этом направлении за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, которые ранее находились в Харьковской области.

При этом россияне становятся более уязвимыми в районе Сватового.

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