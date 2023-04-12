Росіяни вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Росіяни пояснюють це нібито технічною неспроможністю обробити інформацію на тимчасово окупованих територіях, а також для "полегшенням евакуації" людей пенсійного віку.

Зокрема, з Донецької області до Росії вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів тимчасово окупованих територій. При цьому, російська влада поставила завдання вивезти всі справи до серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Також раніше ми писали, що російські загарбники планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

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