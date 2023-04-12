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Росіяни вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій, - ЦНС

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Донецька область , Середа 12 квітня 2023 15:45
Росіяни вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій, - ЦНС Фото: росіяни вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Загарбники вивозять до Росії документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, з Донецької області до Росії вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів тимчасово окупованих територій. При цьому, російська влада поставила завдання вивезти всі справи до серпня.

Росіяни пояснюють це нібито технічною неспроможністю обробити інформацію на тимчасово окупованих територіях, а також для "полегшенням евакуації" людей пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Також раніше ми писали, що російські загарбники планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

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