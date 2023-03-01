Окупанти перестали виплачувати "соцвиплати" власникам українських паспортів, - ЦНС

Відсьогодні росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Від 1 березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти "правила" виплат пенсій та соціальних виплат РФ", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що відповідні "виплати" можливі лише з наявністю російського паспорта. Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, а велика кількість населення ігнорує отримання паспортів РФ. "При цьому, ворог заборонив обіг гривні, тобто позбавив місцеве населення українських виплат. Відтак мешканці окупованих територій залежні від виплати РФ й росіяни фактично тримають їх в заручниках", - додали в ЦНС.