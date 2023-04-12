ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий, - ЦНС

Новина українською →
Донецкая область, Среда 12 апреля 2023 15:45
Россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий, - ЦНС Фото: россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Захватчики вывозят в Россию документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, из Донецкой области в Россию вывозят пенсионные дела со всех крупных населенных пунктов временно оккупированных территорий. При этом российские власти поставили задачу вывезти все дела до августа.

Россияне объясняют это якобы технической неспособностью обработать информацию на временно оккупированных территориях, а также "облегчением эвакуации" людей пенсионного возраста.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Также ранее мы писали, что российские захватчики планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область окупанти Война России против Украины
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно