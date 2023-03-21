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Росіяни змушують жителів окупованих територій писати відмову від українського громадянства, - ЦНС

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Вівторок 21 березня 2023 02:45
Росіяни змушують жителів окупованих територій писати відмову від українського громадянства, - ЦНС Фото: Росіяни змушують жителів окупованих територій писати відмову від українського громадянства (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Така заява немає ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства", - зазначили у ЦНС.

Відтак, такі заяви мають дві мети:

  • пропагандистську, аби продемонструвати як мешканці "масово" відмовляються від українського громадянства;
  • каральну, адже якщо ворог дізнається, що попри написання заяви на відмову від громадянства мешканець продовжує отримувати українські виплати, то він стає "іноземним агентом".

"Водночас окупанти тиснуть на українців, аби ті отримували російську макулатуру. У Токмаці загарбники погрожують мешканцям, що відправляють їх "на підвал" або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт РФ", - додали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів.

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