Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування"

Росіяни проводять примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях. Мета - депортувати у РФ на так зване "лікування".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.
"На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів", - йдеться в повідомленні.
Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" в Росії від якого батьки не можуть відмовитись, оскільки їм погрожують відібрати батьківські права.
Також в ЦНС зазначили, що з початку року в Донецькій області огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч в результаті вивезли до РФ. В Луганській області "оглянули" 94 тисячі й у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли.
При цьому, зафіксували випадки, коли лікарі вимагають у батьків хабаря, аби не "виявляти патологію".
Раніше ми писали про те, що росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми".
Також нагадаємо, що Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.
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