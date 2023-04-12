Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування"

"На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів", - йдеться в повідомленні.

Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" в Росії від якого батьки не можуть відмовитись, оскільки їм погрожують відібрати батьківські права.

Також в ЦНС зазначили, що з початку року в Донецькій області огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч в результаті вивезли до РФ. В Луганській області "оглянули" 94 тисячі й у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли.

При цьому, зафіксували випадки, коли лікарі вимагають у батьків хабаря, аби не "виявляти патологію".