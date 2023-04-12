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Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування"

Фото: росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на лікування (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни проводять примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях. Мета - депортувати у РФ на так зване "лікування".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів", - йдеться в повідомленні.

Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" в Росії від якого батьки не можуть відмовитись, оскільки їм погрожують відібрати батьківські права.

Також в ЦНС зазначили, що з початку року в Донецькій області огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч в результаті вивезли до РФ. В Луганській області "оглянули" 94 тисячі й у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли.

При цьому, зафіксували випадки, коли лікарі вимагають у батьків хабаря, аби не "виявляти патологію".

Раніше ми писали про те, що росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми".

Також нагадаємо, що Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.

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