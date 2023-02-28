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Росія насильно вивезла понад 16 тисяч українських дітей, - генпрокурор

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Київ, Вівторок 28 лютого 2023 14:13
Росія насильно вивезла понад 16 тисяч українських дітей, - генпрокурор Фото: Росія депортувала з України 16 тисяч дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти насильно депортували з України понад 16 тисяч дітей. Крім того, Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна.

Очільник Офісу генпрокурора України зустрівся з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

Костін зазначив, що одним з найбільш кричущих злочинів окупантів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. За його словами, Україна підтвердила депортацію понад 16 тисяч дітей. З них вдалося повернути 307 неповнолітніх.

"У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона", - додав генпрокурор.

Крім того, Костін зазначив, що росіяни також продовжують порушувати права людини в окупованому Криму. Зокрема, від дій загарбників страждає корінний народ півострова - кримські татари.

Нагадаємо, за рік повномасштабного російського вторгнення Україна провела 38 обмінів полоненими та звільнити 1863 особи. Серед них 1756 військових та 107 цивільних.

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