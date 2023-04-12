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Россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ на "лечение"

Фото: россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ на лечение (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне проводят принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях. Цель - депортировать в РФ на так называемое "лечение".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"На программу "медицинского осмотра", который проводят свезенные врачи, враг планирует потратить 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

После осмотра большинству детей приписывают "лечение" в России, от которого родители не могут отказаться, поскольку им угрожают отобрать родительские права.

Также в ЦНС отметили, что с начала года в Донецкой области осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч в результате вывезли в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тысячи и у 66 тысяч "обнаружили патологию", после чего увезли.

При этом зафиксировали случаи, когда врачи требуют у родителей взятки, чтобы не "обнаруживать патологию".

Ранее мы писали о том, что россияне вывозят детей из оккупированных регионов в РФ на "образовательные программы".

Также напомним, что Кремль упростил процедуру выдачи российского гражданства для детей.

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