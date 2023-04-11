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Росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми"

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Луганська область, Вівторок 11 квітня 2023 12:23
Росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми" Фото: росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до Росії на освітні програми (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни організували так звані "освітні програми" для дітей з тимчасово окупованих територій. Ціль таких навчань - пропаганда і асиміляція молодого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни активно промивають мізки дітям на ТОТ, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, ворог запустив додаткові "фонди", які будуть займатись вивезенням дітей з регіону до РФ на так звані "освітні програми".

"Одним з таких фондів є "Дети Донбасса", куратором якого є сенатор Ради Федерації Дар’я Лантратова. Також до вивезення дітей й подальшої промивки мізків долучились фонди "Моя родословная" та "Фонд помощи детям имени Примакова". Перший саме й був створений для ідеологічної обробки й просування росропаганди", - вказано в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що росіяни погрожують мешканцям окупованих територій забирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ.

Також нагадаємо, депортованих в РФ дітей карають за відмову співати гімн Росії.

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