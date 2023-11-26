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Россияне вывезли с оккупированных регионов Украины зерна на 1 млрд долларов, - Шмыгаль

Воскресенье 26 ноября 2023 03:04
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Россияне вывезли с оккупированных регионов Украины зерна на 1 млрд долларов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россияне вывезли с временно оккупированных регионов Украины зерна на сумму не менее 1 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют – это миллионы тонн зерновых на сумму около 1 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, несмотря на это, Украина и дальше будет одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составит 79 млн тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.

Также он отметил, что в рамках президентской инициативы Grain from Ukraine уже направлено 170 тысяч тонн продовольствия в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тысяч тонн продуктов питания готовятся к отправке в Нигерию.

РФ ворует украинское зерно

Российские войска и связанные с оккупантами дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году РФ вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование своей войны.

Как заявил недавно посол Украины в Турции Василий Боднар, Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза захватчики используют до десятка своих и сирийских кораблей.

Добавим также, что Служба безопасности Украины в ходе расследования обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга нашей страны.

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