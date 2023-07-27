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Росіяни вивезли до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей, - Кислиця

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (ukraineun.org)
Автор: Антон Малиновський

Росія під виглядом "оздоровлення" вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Виступаючи на Раді безпеки ООН він звернувся до членів від Білорусі, заявивши, що з на територію їхньої країни було відправлено понад 3 тисячі дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Він зазначив, що депортованих дітей "піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії".

Депортація українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська заявляла, що РФ незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей, однак росіяни заявляють про ще більшу кількість.

Через такі дії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Зазначимо, що вивозять дітей не тільки з Донецької і Луганської області. Так, нещодавно РФ вивезла ще 100 дітей з окупованих частин Херсонської області.

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