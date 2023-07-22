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Окупанти вивезли до РФ ще 100 дітей з України, - ЦНС

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Росія, Субота 22 липня 2023 16:43
Окупанти вивезли до РФ ще 100 дітей з України, - ЦНС Фото: росіяни вивезли ще 100 дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують незаконно вивозити українських дітей. Цього разу окупанти незаконно депортували до РФ 100 дітей з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують активну політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації.

"Так, окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчаку до санаторію “лєсная сказка” у Саранську (Мордовія).", - повідомили в ЦНС.

За даними центру, викраденим дітям будуть проводити лекції про “СВО", їх російську приналежність й викладання псевдоісторії в кремлівському варіанті.

"Також перед дітьми будуть виступати російські “актори” й проводити навчання російської літератури", - додали в "Спротиві".

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

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