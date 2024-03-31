Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське моря, - ВМС

"За той період, який минув з моменту знищення патрульного корабля, фактично виходів в море як таких не відбувалося. Було кілька короткочасних, скоріш за все, показових, коли виводили декілька підводних носіїв, але майже одразу заводили їх назад", - сказав Плентечук.

За його словами, це відбувається через те, що ворог намагається розробити певну тактику протидії Силам оборони України, які періодично в морі знищують російські кораблі.

"Станом на зараз рішення, яке могло б гарантувати якусь безпеку, вони ще не знайшли", - додав речник.