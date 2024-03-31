Россияне не вывели ракетоносители в Черное и Азовское моря, - ВМС

"За тот период, который прошел с момента уничтожения патрульного корабля, фактически выходов в море как таковых не происходило. Было несколько кратковременных, скорее всего, показательных, когда выводили несколько подводных носителей, но сразу же заводили их обратно", - сказал Плентечук.

По его словам, это происходит потому, что враг пытается разработать определенную тактику противодействия Силам обороны Украины, которые периодически в море уничтожают российские корабли.

"По состоянию на сейчас решение, которое могло бы обеспечить какую-то безопасность, они еще не нашли", - добавил спикер.