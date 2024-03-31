Россияне не вывели ракетоносители в Черное и Азовское моря, - ВМС

Пока российских ракетоносителей в море нет. Они находятся в пунктах базирования, ситуация остается стабильной.
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"За тот период, который прошел с момента уничтожения патрульного корабля, фактически выходов в море как таковых не происходило. Было несколько кратковременных, скорее всего, показательных, когда выводили несколько подводных носителей, но сразу же заводили их обратно", - сказал Плентечук.
По его словам, это происходит потому, что враг пытается разработать определенную тактику противодействия Силам обороны Украины, которые периодически в море уничтожают российские корабли.
"По состоянию на сейчас решение, которое могло бы обеспечить какую-то безопасность, они еще не нашли", - добавил спикер.
Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что российская морская логистика ограничена в действиях . Он отметил, что можно наблюдать, как в территориальных водах Турции застряло одно из судов, работавшее в интересах оборонной логистики России и обеспечивающее работу так называемого сирийского экспресса, то есть группировки флота российского в Сирии.
Кроме того, ранее Плетенчук назвал количество крупных десантных кораблей , оставшихся в Черноморском флоте РФ.
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