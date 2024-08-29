UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет

Фото: РФ вивела у Чорне море носій крилатих ракет "Калібр" (скрін з відео YouTube)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 29 серпня, був помічений російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Це судно країна-агресор вивела до акваторії на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що через це з боку Чорного моря можливий загальний залп до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А от в Середземному морі фіксуються три ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.

Нагадаємо, під час неодавнього масованого комбінованого обстрілу 26 серпня РФ для таки, зокрема, застосувала корабельне угруповання у Чорному морі у складі чотирьох одиниць. Так, ворожі судна випустили 28 ракет типу "Калібр", які усі були збиті ППО ЗСУ.

Після цього у Чорному морі також фіксувалися російські ракетоносії.

До слова, вдень 26 серпня Defense Express писало, що російський ракетний корабель "Амур", який може запускати "Калібри", був введений у стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ. Раніше це судно фіксували в акваторії Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореАзовское мореВМС України