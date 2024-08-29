Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет

Військові уточнили, що через це з боку Чорного моря можливий загальний залп до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А от в Середземному морі фіксуються три ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.