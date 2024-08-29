Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе ракет

Военные уточнили, что из-за этого со стороны Черного моря возможен общий залп до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море российские корабли отсутствуют.

А вот в Средиземном море фиксируются три вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в украинских ВМС.