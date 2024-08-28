Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні: ВМС дали відповідь

В середу, 28 серпня, станом на 06:00 в Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Водночас, в Азовському морі російські кораблі відсутні.

Проте 2 судна ворога помітили в Середземному морі, але жодне з них не є носієм "Калібрів".

Також військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).