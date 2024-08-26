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Російський носій "Калібрів" втік з Чорного моря: ЗМІ дізналися, куди його перекинули

Понеділок 26 серпня 2024 16:42
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Російський носій "Калібрів" втік з Чорного моря: ЗМІ дізналися, куди його перекинули Ілюстративне фото: російський носій "Калібрів" втік із Чорного моря (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російський ракетний корабель "Амур", який може запускати "Калібри", був введений у стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ. Раніше судно фіксували у акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У виданні наголосили, що таким чином окупанти "врятували" свій корабель, оскільки він перебував під загрозою знищення у Чорному морі. Ворог вирішив перевести його до Каспійського моря.

Журналісти звертають увагу, що тепер у Каспійській флотилії - не три, а чотири носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом 32 одиниці. Їхній радіус дії охоплює більшу частину України.

Каспійську флотилію вже використовували для ударів по українській території. За даними Defense Express, це могло статися під час масованого обстрілу 8 липня 2024 року.

Видання нагадує, що всього росіяни хотіли ввести до складу Чорноморського флоту РФ чотири ракетні корвети проекту 22800 "Каракурт" - "Циклон", "Аскольд", "Амур" і "Хмара". Перші два було знищено українськими захисниками. На цьому фоні ворог вирішив врятувати кораблі "Амур" та "Хмара" за допомогою перекидання до Каспійського моря.

Перші повідомлення в мережі про те, що ці два ракетоносія помітили у Каспійському морі, оприлюднили у квітні.

Що передувало

Нагадаємо, українські воїни тримають у страху Чорноморський флот РФ. Україна розробила морські дрони, які знищили вже велику кількість ворожих кораблів.

Такі удари стосувалися як десантних кораблів ворога, і ракетоносіїв. Зокрема, в ніч проти 19 травня в порту окупованого Севастополя було знищено корабель "Циклон".

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