Росіяни вивели у Чорне й Азовське моря кораблі з ракетами "Калібр"

Станом на ранок понеділка, 10 червня, Росія вивела у Чорне та Азовське моря кораблі, що здатні нести ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій "Калібрів". Загальний залп - до 4 ракет.
В Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, із них носії "Калібрів" 3 судна загальним залпом до 24 ракет.
У Середземному морі 2 ворожі кораблі з "Калібрам" загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
За даними Інституту вивчення війни, росіяни посилюють тиск на Донбасі, однак ЗСУ контратакували у Харківській області.
Збройні сили України почнуть випробування вітчизняних керованих авіабомб (КАБів).
У Силах оборони Півдня України повідомили, що росіяни налагодили перезаряджання підводних човнів ракетами "Калібр" у Новоросійську.
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