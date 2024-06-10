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Росіяни вивели у Чорне й Азовське моря кораблі з ракетами "Калібр"

Фото: у Чорному й Азовському морях перебувають носії ракет "Калібр" (скрін з відео на YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Станом на ранок понеділка, 10 червня, Росія вивела у Чорне та Азовське моря кораблі, що здатні нести ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій "Калібрів". Загальний залп - до 4 ракет.

В Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, із них носії "Калібрів" 3 судна загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі з "Калібрам" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, росіяни посилюють тиск на Донбасі, однак ЗСУ контратакували у Харківській області.

Збройні сили України почнуть випробування вітчизняних керованих авіабомб (КАБів).

У Силах оборони Півдня України повідомили, що росіяни налагодили перезаряджання підводних човнів ракетами "Калібр" у Новоросійську.

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