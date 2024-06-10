Россияне вывели в Черное и Азовское моря корабли с ракетами "Калибр"

По состоянию на утро понедельника, 10 июня, Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные нести ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Так, в Черном море находится один вражеский корабль-носитель "Калибров". Общий залп - до 4 ракет.
В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, из них носители "Калибров" 3 судна общим залпом до 24 ракет.
В Средиземном море 2 вражеских корабля с "Калибрами" общим залпом до 12 ракет.
За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.
По данным Института изучения войны, россияне усиливают давление на Донбассе, однако ВСУ контратаковали в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины начнут испытания отечественных управляемых авиабомб (КАБов).
В Силах обороны Юга Украины сообщили, что россияне наладили перезарядку подводных лодок ракетами "Калибр" в Новороссийске.
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