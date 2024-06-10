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Россияне вывели в Черное и Азовское моря корабли с ракетами "Калибр"

Фото: в Черном и Азовском морях находятся носители ракет "Калибр" (скрин из видео на YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на утро понедельника, 10 июня, Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные нести ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, в Черном море находится один вражеский корабль-носитель "Калибров". Общий залп - до 4 ракет.

В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, из них носители "Калибров" 3 судна общим залпом до 24 ракет.

В Средиземном море 2 вражеских корабля с "Калибрами" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 4 судна, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, россияне усиливают давление на Донбассе, однако ВСУ контратаковали в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины начнут испытания отечественных управляемых авиабомб (КАБов).

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что россияне наладили перезарядку подводных лодок ракетами "Калибр" в Новороссийске.

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