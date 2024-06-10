Росіяни вивели у Чорне й Азовське моря кораблі з ракетами "Калібр"

Фото: у Чорному й Азовському морях перебувають носії ракет "Калібр" (скрін з відео на YouTube)

Станом на ранок понеділка, 10 червня, Росія вивела у Чорне та Азовське моря кораблі, що здатні нести ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій "Калібрів". Загальний залп - до 4 ракет. В Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, із них носії "Калібрів" 3 судна загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі 2 ворожі кораблі з "Калібрам" загальним залпом до 12 ракет. За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, з них 4 рухалось з протоки Босфор. "РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.