Россияне вывели в Черное и Азовское моря корабли с ракетами "Калибр"

Фото: в Черном и Азовском морях находятся носители ракет "Калибр" (скрин из видео на YouTube)

По состоянию на утро понедельника, 10 июня, Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные нести ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, в Черном море находится один вражеский корабль-носитель "Калибров". Общий залп - до 4 ракет. В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, из них носители "Калибров" 3 судна общим залпом до 24 ракет. В Средиземном море 2 вражеских корабля с "Калибрами" общим залпом до 12 ракет. За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна, из них 4 двигалось из пролива Босфор. "РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.