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Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів", є загроза обстрілу десятками ракет

Фото: у Чорному морі перебувають сім кораблів, здатних запускати ракети "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Станом на 6:00 15 вересня, російські військові вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 здатні запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

За даними військових, 7 ворожих кораблів можуть загалом випустити 48 крилатих ракет типу "Калібр".

При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі в даний момент дислоковані 5 ворожих кораблів, з них 2 є носіями і здатні запустити дві ракети "Калібр".

У ВМС ЗСУ також повідомили, що за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, вранці у суботу, 14 вересня, у Чорному морі також перебували 7 кораблів, здатних одночасно запустити 48 "Калібрів".

У ніч на 14 вересня агресор вивів у Чорне море чотири кораблі-ракетоносії, серед яких також були носії "Калібрів".

З часу останнього масштабного обстрілу України 26 вересня, коли агресор застосовував "Калібри", у Чорному морі регулярно перебувають ворожі судна.

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