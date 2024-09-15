Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів", є загроза обстрілу десятками ракет

За даними військових, 7 ворожих кораблів можуть загалом випустити 48 крилатих ракет типу "Калібр".

При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі в даний момент дислоковані 5 ворожих кораблів, з них 2 є носіями і здатні запустити дві ракети "Калібр".

У ВМС ЗСУ також повідомили, що за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: