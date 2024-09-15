Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів", є загроза обстрілу десятками ракет

Станом на 6:00 15 вересня, російські військові вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 здатні запускати крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
За даними військових, 7 ворожих кораблів можуть загалом випустити 48 крилатих ракет типу "Калібр".
При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі в даний момент дислоковані 5 ворожих кораблів, з них 2 є носіями і здатні запустити дві ракети "Калібр".
У ВМС ЗСУ також повідомили, що за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, вранці у суботу, 14 вересня, у Чорному морі також перебували 7 кораблів, здатних одночасно запустити 48 "Калібрів".
У ніч на 14 вересня агресор вивів у Чорне море чотири кораблі-ракетоносії, серед яких також були носії "Калібрів".
З часу останнього масштабного обстрілу України 26 вересня, коли агресор застосовував "Калібри", у Чорному морі регулярно перебувають ворожі судна.
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