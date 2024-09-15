Россияне вывели в Черное море носители "Калибров", есть угроза обстрела десятками ракет

По данным военных, 7 вражеских кораблей могут в целом выпустить 48 крылатых ракет типа "Калибр".

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море в данный момент дислоцированы 5 вражеских кораблей, из них 2 являются носителями и способны запустить две ракеты "Калибр".

В ВМС ВСУ также сообщили, что за сутки в интересах России, проход Керченским проливом осуществили: